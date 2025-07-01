Экономист рассказал, как изменятся пенсии россиян старше 80 лет с 1 июля

С 1 июля 2025 года россиянам, достигшим 80-летнего возраста в июне текущего года, будет повышена страховая пенсия. Об этом сообщил aif.ru доцент Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Балынин.

Согласно новым правилам, фиксированная выплата к пенсии, которая сейчас составляет 8 907,7 рубля, будет удвоена до 17 815,4 рубля. Дополнительно с 2025 года вводится новая надбавка за уход в размере 1314 рублей. В результате общий размер фиксированной выплаты достигнет 19 129,4 рубля, подсчитал экономист.

Эксперт привел пример: если в июне пенсия 80-летнего гражданина составляла 34 875 рублей, то после повышения в июле она увеличится до 45 097 рублей. Это увеличение носит постоянный характер и будет сохраняться в последующие месяцы.

В целом россияне могут увеличить свою пенсию более чем в два раза, если обратятся за назначением спустя 10 лет после возникновения права на нее, сказал «Газете.Ru» кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.

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