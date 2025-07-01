В Совфеде напомнили, как предпенсионерам получить пенсию

Российские предпенсионеры в случае сокращения на работе могут получить пенсию досрочно, рассказала «Газете.Ru» сенатор, председатель Социал-демократического союза женщин России Ольга Епифанова.

Предпенсионерами в России становятся люди за пять лет до выхода на страховую пенсию по старости. То есть в 2026 году это будут женщины 54 лет и мужчины 59 лет.

«Статус предпенсионера присваивается автоматически, без необходимости подавать какие-либо заявления. Он открывает доступ к ряду льгот, которые помогают людям подготовиться к пенсионному возрасту и облегчают финансовую нагрузку в этот период. Главное преимущество статуса — возможность оформить досрочную пенсию при увольнении по сокращению или ликвидации предприятия, но только после обращения в службу занятости и при соблюдении определенных условий. Кроме того, предпенсионерам предоставляются федеральные и региональные льготы, например, дополнительные гарантии в сфере занятости и медицинского обслуживания, льготы на оплату ЖКХ, оплату налогов на недвижимость, транспорт», — отметила Епифанова.

По ее словам, эти меры направлены на поддержку социального благополучия людей, приближающихся к пенсионному возрасту. Епифанова уточнила, что в 2025 году новых федеральных льгот для предпенсионеров не вводилось, однако действующие программы поддержки продолжают работать, а в некоторых регионах могут действовать дополнительные преференции. Таким образом, система остается адаптивной и учитывает разные жизненные обстоятельства, заключила сенатор.

С февраля 2025 года средняя пенсия россиян составляет 25 тыс. рублей.

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