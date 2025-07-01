В Петербурге одобрили строительство нового разводного моста через Неву

Главгосэкспертиза России одобрила строительство нового однокрылого моста через Неву, который станет самым длинным по пролету среди всех мостов Санкт-Петербурга. Об этом сообщается на сайте организации.

Речь идет о создании переправы рядом с действующим Финляндским мостом, которая входит в этап 4.1 строительства Широтной магистрали скоростного движения (ШМСД).

Новый участок магистрали пройдет через Невский район, от транспортного узла на пересечении с Глухоозерским шоссе, через реку Неву до развязки на Союзном проспекте. Как указали в ФАУ «Главгосэкспертиза России», участок ШМСД окажется в зоне плотной жилой застройки, поэтому его построят преимущественно над землей, на эстакадах, по три полосы в каждую сторону движения.

Застройщиком проекта выступает АО «Западный скоростной диаметр», а проектировщиком — АО «Институт Гипростроймост — Санкт-Петербург».

В конце мая губернатор города Александр Беглов заявил, что пять новых разводных мостов через реку Неву появятся в Санкт-Петербурге в ближайшие несколько лет.

Ранее в Санкт-Петербурге предложили построить аналог «Москва-Сити».