В Санкт-Петербурге построят новые разводные мосты

Беглов: над рекой Невой в Петербурге появятся пять новых разводных мостов

Пять новых разводных мостов через реку Неву появятся в Санкт-Петербурге в ближайшие несколько лет. Об этом заявил губернатор города Александр Беглов, сообщает 78.ru.

В субботу, 31 мая, градоначальник принял участие в торжественном открытии отремонтированного Троицкого моста. Во время мероприятия он рассказал, что сейчас в Санкт-Петербурге строятся и другие мосты.

«Большой Сампсониевский мост, Широтная магистраль — разводные мосты. Всего за ближайшие годы у нас будут построены пять новых мостов через Неву», — сказал Беглов.

Также, по его словам, в городе продолжается реализация программы по реконструкции мостов. Ожидается, что следующими будут отремонтированы Дворцовый и Благовещенский мосты.

14 мая Беглов заявил, что к 2030 году в Санкт-Петербурге планируют построить 10 новых станций метрополитена. Более того, в городе будут отремонтированы 14 уже имеющихся станций, ресурс которых оказался исчерпан.

До конца текущего года власти хотят завершить строительно-монтажные работы на станциях «Юго-Западная» и «Путиловская». Градоначальник подчеркнул, что Красносельско-Калининская линия метрополитена станет шестой «подземной артерией» населенного пункта.

Ранее в Санкт-Петербурге предложили построить аналог «Москва-Сити».