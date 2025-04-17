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У станции метро «Ладожская»‎ в Санкт-Петербурге намерены построить аналог «Москва-Сити»

В Петербурге предложили построить аналог «Москва-Сити» за 350 млрд рублей
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Комитет по градостроительству и архитектуре Санкт-Петербурга

В Санкт-Петербурге возле станции метро «Ладожская» планируют построить общественно-деловой центр «Петербург Сити», аналогичный московскому. Об этом пишет издание «Деловой Петербург».

Предполагается, что на участке площадью 72 га, расположенном за Ладожским вокзалом и ограниченном Зольной, Ворошилова и Складской улицами, будет несколько небоскребов. По мнению авторов проекта, в северной столице на данный момент нет постройки такого масштаба.

Реализация «Петербург Сити» предлагается посредством механизма комплексного развития территорий (КРТ) в период с 2025 по 2030 год. Общий объем инвестиций оценивается примерно в 350 млрд руб.

12 апреля этого года сообщалось, что российское правительство выделило более полумиллиарда рублей на строительство домов в новых регионах. Соответствующее распоряжение подписал глава правительства Михаил Мишустин. Более 520 млн рублей направлены из резервного фонда правительства на завершение строительства домов, застройщики либо собственники которых не определены, отметили в правительстве.

Деньги пойдут в ДНР и Запорожскую область, где должны будут завершить строительство многоквартирных домов в Донецке и Мелитополе.

В программе, в рамках которой ведется эта работа, предусмотрены мероприятия по строительству и восстановлению жилья, объектов коммунальной и транспортной инфраструктуры, развитию социальной сферы и созданию благоприятного инвестиционного климата, добавили в правительстве.

Ранее кабмин выделил 770 млн рублей на ремонт берегоукрепительных сооружений в Крыму.

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