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Директору парка «Тайган» сделают еще одну операцию

Директор парка «Тайган» Зубков заявил, что ему предстоит еще одна операция
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Telegram-канал «Олег Зубков ЧЕЛОВЕК ЛЕВ»

Директор крымского сафари-парка «Тайган» Олег Зубков, на которого напал лев, заявил, что ему предстоит еще одна операция. Его слова опубликованы в Telegram-канале «Тайгана».

«Мое самочувствие уже лучше, хотя предстоит перенести еще одну операцию на шее», — уточнил Зубков.

Он выразил особую благодарность Татьяне Алексагиной, которая, «не испугавшись и ни секунды не медля», бросилась на льва с тем, что оказалось под рукой.

«Татьяна Викторовна Алексагина — настоящий герой», — подчеркнул директор сафари-парка «Тайган».

До этого стало известно, что Зубков принял решение не изолировать льва, напавшего на него. Хищник продолжит жить в саванне — зоне свободного обитания львов.

27 июня директор сафари-парка написал открытое письмо из больницы, в котором пообещал, что скоро будет опять в строю, а также поблагодарил за поддержку.

Ранее посетительница «Тайгана» дала покурить вейп орангутангу.

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