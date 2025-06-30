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В крымском зоопарке студентка дала покурить вейп орангутангу и поплатилась

В Крыму студентка дала покурить вейп орангутангу и вызвала возмущение в сети
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Telegram-канал «Mash на волне»

В Крыму посетительница сафари-парка «Тайган» дала покурить вейп орангутангу Дане и сняла это на видео. Позже запись появилась в сети и вызвала резонанс. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на волне».

На кадрах записи, сделанной, по информации канала, студенткой симферопольского университета, девушка снимает, как курит вейп. Затем она переводит камеру на орангутанга Дану и подставляет к ее губам электронное устройство. После этого примат в точности повторяет за девушкой.

«Какое-то вредительство», «Дана, как маленький ребенок. Повторяет и не понимает вреда», «По-хорошему таких студенток отчислять нужно», — возмутились в комментариях подписчики медиа.

По информации канала, девушке может грозить штраф, а также запрет на посещение природной территории.

Ранее в зоопарке Челябинска показали видео с новорожденным кенгуренком.

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