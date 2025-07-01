На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Дело о теракте в «Крокусе» насчитывает более 400 томов

ТАСС: в деле о теракте в «Крокус Сити Холле» 1,7 тыс. потерпевших и 427 томов
close
Кристина Кормилицына/РИА Новости

Уголовное дело о теракте в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл» включает 427 томов материалов. Об этом сообщил ТАСС адвокат Игорь Трунов, представляющий интересы потерпевших.

По его словам, в материалах дела содержатся доказательства, показания обвиняемых и потерпевших, результаты экспертиз и другие данные следствия. 1700 человек признаны потерпевшими, однако, как отметил Трунов, немногие из них собираются присутствовать в суде из-за тяжелых психологических последствий трагедии.

Главное следственное управление СК РФ завершило расследование, которое длилось около года. 30 июня Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение и передала дело во Второй Западный окружной военный суд.

Среди 19 фигурантов – как непосредственные исполнители нападения, так и их пособники. При этом расследование в отношении двух организаторов и четырех участников террористической группы продолжается.

Нападение на концертный зал произошло вечером 22 марта 2024 года. Перед выступлением группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. После этого прогремели взрывы, возник пожар. В результате атаки не выжили 149 человек, один пропал без вести, травмы получили 609 граждан. Ущерб от нападения составил около 6 млрд рублей.

Ранее адвокат обвинил западных союзников Украины в финансировании теракта в «Крокусе».

Все новости на тему:
Теракт в «Крокус Сити Холле»
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами