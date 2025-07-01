Дело о теракте в «Крокусе» насчитывает более 400 томов

ТАСС: в деле о теракте в «Крокус Сити Холле» 1,7 тыс. потерпевших и 427 томов

Уголовное дело о теракте в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл» включает 427 томов материалов. Об этом сообщил ТАСС адвокат Игорь Трунов, представляющий интересы потерпевших.

По его словам, в материалах дела содержатся доказательства, показания обвиняемых и потерпевших, результаты экспертиз и другие данные следствия. 1700 человек признаны потерпевшими, однако, как отметил Трунов, немногие из них собираются присутствовать в суде из-за тяжелых психологических последствий трагедии.

Главное следственное управление СК РФ завершило расследование, которое длилось около года. 30 июня Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение и передала дело во Второй Западный окружной военный суд.

Среди 19 фигурантов – как непосредственные исполнители нападения, так и их пособники. При этом расследование в отношении двух организаторов и четырех участников террористической группы продолжается.

Нападение на концертный зал произошло вечером 22 марта 2024 года. Перед выступлением группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. После этого прогремели взрывы, возник пожар. В результате атаки не выжили 149 человек, один пропал без вести, травмы получили 609 граждан. Ущерб от нападения составил около 6 млрд рублей.

Ранее адвокат обвинил западных союзников Украины в финансировании теракта в «Крокусе».