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Путин поручил оказать помощь пострадавшим при терактах ВСУ на железной дороге

Путин поручил до августа помочь пострадавшим при терактах на ж/д в регионах РФ
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Shutterstock/g0d4ather

Президент Российской Федерации Владимир Путин поручил до августа оказать помощь россиянам, пострадавшим в результате терактов украинской армии на железной дороге в Брянской и Курской областях. Об этом говорится на сайте Кремля.

«Правительству Российской Федерации совместно с МЧС России, исполнительными органами Брянской и Курской областей и открытым акционерным обществом «Российские железные дороги» обеспечить оказание помощи гражданам, пострадавшим в результате террористических актов на объектах железнодорожной инфраструктуры в Брянской и Курской областях 31 мая – 1 июня 2025 года», — сказано в сообщении.

Также поддержку окажут семьям тех, кого спасти не удалось, уточняется на сайте Кремля.

31 мая в Брянской области в результате подрыва моста произошло крушение пассажирского поезда Климово — Москва. Семь человек получили несовместимые с жизнью травмы, еще более сотни пострадали. На следующий день из-за подрыва обрушился железнодорожный мост в Курской области: с рельсов сошел грузовой локомотив, пострадали три сотрудника РЖД. Переправу взорвали с помощью пяти самодельных взрывных устройств. Утром 5 июня в Воронежской области неизвестные подорвали железнодорожные пути «непосредственно перед прохождением поезда». Благодаря быстрой реакции машиниста и поездной бригады трагедии удалось избежать.

Ранее жена машиниста брянского поезда рассказала, как он спас сотни людей.

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Подрывы мостов в России
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