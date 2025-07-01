Морковный пирог без добавления пшеничной муки может принести пользу для здоровья благодаря своим ингредиентам. Об этом сообщает Pravda.Ru со ссылкой на опрошенных экспертов.

Так, в моркови содержатся витамин А, бета-каротин, клетчатка и антиоксиданты. Если добавить в него кукурузную муку, можно получить хороший источник углеводов, яблочное пюре вместо масла — сделать пирог менее жирным и более мягким.

«Яблочное пюре — отличная альтернатива маслу в выпечке. Оно не только делает пирог более нежным, но и снижает содержание насыщенных жиров. Используйте то же количество яблочного пюре, что и указано в рецепте для масла», — отметили в сообщении.

Создатель Индекса Мишек, заведующий лабораторией анализа институтов и финансовых рынков ИПЭИ Президентской академии Александр Абрамов до этого рассказал «Газете.Ru», что с 14 по 21 июня в российских магазинах подорожали морковь (+16,7% по сравнению с неделей ранее), подсолнечное масло «Олейна» (+13,4%) и куриные тушки (5,7%). Индекс Мишек вырос на 2,9%, неделей ранее — на 0,9%. Инфляция за неделю ускорилась. За год Индекс Мишек вырос на 5,4%.

Ранее врач раскрыла, действительно ли морковь улучшает зрение.