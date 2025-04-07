Врач раскрыла, действительно ли морковь улучшает зрение

Морковь является полезным овощем, поскольку содержит важные витамины и минералы, однако утверждение о том, что она улучшает зрение — миф. Об этом в беседе с «Радио 1» сообщила врач-терапевт Людмила Лапа.

«Может, только за счет того, что улучшаем микроциркуляцию, кормим витаминами наши сосуды. А сосуды — это целая цепочка», — сказала специалист.

Она добавила, что лучше всего морковь усваивается с жирами, поэтому есть ее стоит, например, со сметаной. Врач также посоветовала не употреблять овощ ежедневно, чтобы не нарушить работу желудочно-кишечного тракта (ЖКТ).

Врач-диетолог, нутрициолог Ирина Писарева до этого перечислила полезные для зрения продукты.

По ее словам, сетчатке глаз нужен витамин C, который есть в болгарском перце, шиповнике, чернике и цитрусовых. Витамин E в составе фундука и бразильского ореха может снизить риск преждевременного старения тканей, лютеин в шпинате — благотворно влияет на остроту зрения и стенки сосудов.

Ранее офтальмолог рассказал, как не испортить зрение при использовании гаджетов.