В России подорожали морковь, подсолнечное масло и курица

Экономист Абрамов: морковь в России подорожала на 16,7% за неделю

С 14 по 21 июня в российских магазинах подорожали морковь (+16,7% по сравнению с неделей ранее), подсолнечное масло «Олейна» (+13,4%) и куриные тушки (5,7%), рассказал «Газете.Ru» создатель Индекса Мишек, заведующий лабораторией анализа институтов и финансовых рынков ИПЭИ Президентской академии Александр Абрамов.

close Алина Джусь/«Газета.Ru»

«С 14 по 21 июня Индекс Мишек вырос на 2,9%, неделей ранее — на 0,9%. Инфляция за неделю ускорилась. За год Индекс Мишек вырос на 5,4%. В формате год к году инфляция тоже ускорилась.За гогд выросли цены на апельсиновый сок J7 (+31,8%), масло «Олейна» (+29,8%), самый дешевый белый хлеб (+16,8%), морковь (+12,94%), молоко «Домик в деревне» 3,2% жирности (+10,0%), сельдь «Матиас» (+5,9%) и плавленый сырный продукт «Фетакса» (+0,5%)», — отметил Абрамов.

За год подешевели детский мармелад «Fruit-Tella» (-11,0%), бананы (-9,4%), черный чай «Акбар» (-4,9%), бюджетные куриные тушки (-2,6%), сливочное масло «Домик в деревне» (-2,4%) и яйца «Окские» категории С1 (-2,0%).

close Алина Джусь/«Газета.Ru»

Президент России Владимир Путин на ПМЭФ-2025 заявил, что по состоянию на 16 июня годовая инфляция в России составила 9,6%.

Ранее сообщалось, что в России подорожали морковь и бананы.