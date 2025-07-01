Петербуржец оказался в больнице после того, как сделал сальто и попал под машину

В Петербурге юноша сделал сальто и попал под машину

В Петербурге 23-летний молодой человек оказался в больнице после того, как сделал сальто и попал под машину. Об этом сообщает Telegram-канал «Конкретно.ру».

Инцидент произошел 1 июля около дома №51 в жилом комплексе «Жемчужная плаза» на Петергофском шоссе. Молодого человека госпитализировали в Городскую больницу №26 с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением мозга и ушибом правой кисти. Он находится в отделении сочетанной травмы.

По предварительным данным, юноша выполнял сальто и попал под автомобиль. Детали и обстоятельства произошедшего на данный момент устанавливаются.

До этого петербурженка сделала сальто с розового мотоцикла в ДТП и попала на видео. В результате девушку госпитализировали в медицинское учреждение.

Ранее подросток на электросамокате сделал сальто на капоте Toyota и попал на видео.