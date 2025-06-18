Петербурженка сделала сальто с розового мотоцикла в ДТП и попала на видео

Сальто петербурженки с розового мотоцикла в ДТП попало на видео

В Санкт-Петербурге мотоциклистка попала в жесткое ДТП с «легковушкой». Об этом пишет Telegram-канал «Mash на Мойке».

«Сальто с ярко-розового байка от мотоциклистки на перекрестке Марата и Звенигородской — девушка влетела в бок поворачивающего авто. Сразу после аварии акробатка опрометчиво встала на ноги — но тут же упала из-за травм», — говорится в публикации.

Очевидцы сообщили, что мотоциклистку госпитализировали. Она была в сознании.

До этого в Хабаровске в ребенка врезался движущийся автомобиль. На опубликованных в сети кадрах видно, что после удара автомобиль протащил ребенка по проезжей части несколько метров.

По информации канала, работники экстренных медицинских служб госпитализировали пострадавшего с травмами.

Кроме того, в Оренбурге отец со своим ребенком на руках бросался под проезжающий питбайк. Уличная камера запечатлела инцидент.

Ранее перевернувшаяся фура парализовала движение авто в Подмосковье.