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Подросток на электросамокате сделал сальто на капоте Toyota и попал на видео

В Свердловской области на видео попало, как подросток сделал сальто на капоте

В городе Нижняя Тура Свердловской области подросток на электросамокате врезался в автомобиль Toyota. Об этом сообщает Telegram-канал Ural Mash.

«Подросток на электросамокате врезался в машину в Нижней Туре и сделал сальто через капот», — говорится в сообщении.

Видеорегистратор автомобиля Toyota запечатлел инцидент. На кадрах видно, как подросток на электросамокате врезается в машину, после чего делает сальто на капоте, а девочка падает на проезжую часть.

По информации источника, 14-летнему школьнику подарили электросамокат, на котором он решил покатать сестру. Во время поездки самокат съехал с тротуара на перекресток, куда выехала машина.

В результате ДТП подросток и его сестра получили травмы, пострадавших госпитализировали, а на их мать составили протокол. Теперь женщине грозит штраф в размере 30 тыс. рублей.

До этого сообщалось, что в Казани мужчины устроили дрифт на эвакуаторе и опрокинули автомобиль, в котором находились люди.

Ранее груженый лесовоз раздавил Toyota в Иркутской области.

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