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Двух жителей ЛНР осудили за сотрудничество с украинскими спецслужбами

Двум жителям ЛНР дали 13 и 15 лет колонии за сотрудничество с СБУ
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Верховный суд Луганской народной республики (ЛНР) приговорил 23-летнюю местную жительницу и ее 22-летнего сообщника к 15 и 13 годам колонии за передачу Службе безопасности Украины (СБУ) сведений, которые направлены против безопасности России. Об этом рассказала РИА Новости старший помощник прокурора республики Елена Усачева.

Уточняется, что уголовное дело возбуждено и расследовано региональным управлением ФСБ России.

«Верховный суд Луганской Народной Республики вынес приговор по уголовному делу в отношении 23-летней гражданки Российской Федерации Виктории Пешковой и 22-летнего гражданина Российской Федерации Руслана Левенца», — рассказала Усачева.

По словам старшего помощника прокурора ЛНР, их признали виновными в государственной измене и пособничестве в государственной измене. Суд установил, что они добровольно осуществляли сбор и передачу сведений, в том числе о российских военнослужащих.

Пешкову приговорили к 15 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима с ограничением свободы сроком на один год, Левенца — к 13 годам с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

До этого Ленинградский областной суд вынес приговор гражданину Украины, который по заданию СБУ производил фото- и видеосъемку объектов российского оборонно-промышленного комплекса (ОПК).

23 июня сотрудники ФСБ задержали в Запорожской области двух женщин по подозрению в государственной измене. По информации Центра общественных связей ФСБ, они собирали и передавали СБУ сведения о расположении подразделений российских Вооруженных сил.

Ранее жительницу Херсонской области лишили свободы за шпионаж и хранение взрывчатки.

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