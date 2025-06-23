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ФСБ задержала двух жительниц Запорожской области по подозрению в госизмене

ФСБ: две жительницы Запорожской области собирали данные о местах военных РФ
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Дмитрий Макеев/РИА Новости

Сотрудники ФСБ задержали в Запорожской области двух женщин по подозрению в государственной измене. Об этом пишет ТАСС.

По информации Центра общественных связей ФСБ, они собирали и передавали Службе безопасности Украины сведения о расположении подразделений российских Вооруженных сил.

В ФСБ сообщили, что задержанные сотрудничали с украинской спецслужбой и передавали данные о местах дислокации личного состава и военной техники российских войск.

В ведомстве подчеркнули, что противозаконная деятельность женщин была пресечена на территории Запорожской области.

До этого сообщалось, что обвинение запросило для фотографа из Перми Григория Скворцова 18 лет колонии. Сам фигурант уголовного дела о госизмене не признает свою вину. По версии следствия, Скворцов купил снимки засекреченных объектов у знакомого писателя. Он собирался опубликовать материалы в СМИ, но не успел — его задержали силовики. Фотограф заявил, что не знал, что материалы, которые легли в основу уголовного дела, составляют гостайну.

Ранее в ДНР мужчина получил срок за сбор данных о местах дислокации военных в Макеевке.

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Обвинения в госизмене
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