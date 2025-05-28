На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Россиянин косил траву и получил тяжелые ожоги

В Карелии сельчанин косил траву и попал в реанимацию с ожогами
close
Depositphotos

Житель Карелии попал в реанимацию с сильными ожогами после того, как решил скосить траву на своем участке. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».

Инцидент произошел в деревне Бесовец. 55-летний сельчанин косил траву, во время работы газонокосилка вспыхнула, пламя перекинулось на одежду мужчины.

Пострадавший бортом санавиации был доставлен в Петербург, медики диагностировали у него поражение более 50% кожного покрова. Обожжены оказались голова, шея и туловище, спасти мужчину не удалось.

До этого сообщалось, что в Липецке мужчина получил тяжелые ожоги, уснув в костре. 60-летний липецкий пенсионер получил тяжелые ожоги, нетрезвый мужчина упал в костер и заснул. У пострадавшего диагностированы ожоги ног IV степени, он госпитализирован в отделение реанимации ожогового центра. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее 91-летняя блокадница загорелась от плиты и попала в реанимацию.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами