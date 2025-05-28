Россиянин косил траву и получил тяжелые ожоги

В Карелии сельчанин косил траву и попал в реанимацию с ожогами

Житель Карелии попал в реанимацию с сильными ожогами после того, как решил скосить траву на своем участке. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».

Инцидент произошел в деревне Бесовец. 55-летний сельчанин косил траву, во время работы газонокосилка вспыхнула, пламя перекинулось на одежду мужчины.

Пострадавший бортом санавиации был доставлен в Петербург, медики диагностировали у него поражение более 50% кожного покрова. Обожжены оказались голова, шея и туловище, спасти мужчину не удалось.

До этого сообщалось, что в Липецке мужчина получил тяжелые ожоги, уснув в костре. 60-летний липецкий пенсионер получил тяжелые ожоги, нетрезвый мужчина упал в костер и заснул. У пострадавшего диагностированы ожоги ног IV степени, он госпитализирован в отделение реанимации ожогового центра. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее 91-летняя блокадница загорелась от плиты и попала в реанимацию.