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В ЕАО подросток загорелся при попытке сжечь мусор в ведре

В ЕАО подросток получил ожоги ног, когда сжигал мусор
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РИА Новости

В Октябрьском районе Еврейской автономной области подросток попал в больницу с ожогами ног, когда пытался избавиться от мусора во дворе дома. Об этом сообщает МЧС региона.

Инцидент произошел в селе Амурзет. 17-летний юноша едва не сгорел заживо, убирая участок. Молодой человек сложил в ведро мусор, облил его бензином и поджег.

Пламя перекинулось на обувь и одежду подростка. Пострадавший госпитализирован с термическими ожогами I-II степени левой и правой голени. По факту произошедшего проводится проверка.

До этого в Калининграде школьница попала в реанимацию после игры с зажигалкой, на ней вспыхнула одежда. Мать заметила пламя и бросилась к дочери. Она сумела сбить огонь, оказала первую помощь и вызвала врачей. Пострадавшая госпитализирована с ожогами в отделение реанимации, у ребенка обожжено 35% тела, девочка находится в состоянии комы.

Ранее петербургская школьница прожгла себе руку дезодорантом ради тренда в Tik Tok.

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