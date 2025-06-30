Синоптик рассказал, когда в Москву вернется нормальная погода

Теплая погода вернется в Москву и Московскую область к среде (2 июля), когда заполнится североатлантический циклон «Корнелиус», рассказал «Газете.Ru» руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов. Потепление будет продолжаться до пятницы, добавил он.

«Нормальная погода [в Москву] вернется в среду, рассосется циклон только в конце недели, уже когда он будет располагаться чуть-чуть с центром восточнее Кирова. В метеорологическом смысле понятие «рассосется» означает, что давление в его центре существенно вырастет, заполнится циклон. Сегодняшнее давление самое низкое, затем начнется рост давления в центре и постепенное угасание силы этого циклона. Сильные осадки у нас во вторник включительно, на востоке Центрального федерального округа (Кострома, Иваново, Владимир) могут быть и в среду еще достаточно продолжительные интенсивные осадки. А вот на западе (Смоленск, Брянск, Тверь) уже в среду будет улучшение погоды, прекращение осадков и потепление до 20 градусов. В Москве тоже до 20 градусов в среду и затем не семимильными шагами, но тоже потепление пойдет — в четверг-пятницу это 23-25 градусов», — сообщил Шувалов.

30 июня «Роскосмос» опубликовал снимки со спутников «Электро-Л» и «Арктика-М», на которых видно циклон «Корнелиус» — именно он стал причиной дождливой и холодной погоды в Москве.

Ранее синоптик Тишковец сообщил, что 30 июня в Москве стало самым холодным за всю историю наблюдений.