В трех российских аэропортах сняты ограничения на полеты

В аэропортах Казани, Нижнекамска и Ульяновска сняты ограничения на полеты

В аэропортах Казани, Нижнекамска и Ульяновска сняты ограничения на прием и вылет самолетов. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале.

Он уточнил, что ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских лайнеров.

В период действия ограничений на запасные аэродромы улетели четыре самолета, выполнявшие рейсы в Казань, а также один самолет, летевший в Нижнекамск, рассказал Кореняко.

В Казани ограничения ввели около шести утра, примерно через час они распространились на воздушную гавань Нижнекамска. На тот момент на территории Республики Татарстан была введена угроза атаки беспилотных летательных аппаратов.

Также рано утром режим «ковер» установили в аэропорту Ульяновска.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее в Горловке украинский дрон попал в аптеку.