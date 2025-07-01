Украинские СМИ сообщили о взрыве в Днепропетровске

Взрыв произошел в Днепропетровске на Украине на фоне объявленной в регионе воздушной тревоги. Об этом сообщило агентство Укринформ в Telegram-канале.

«В Днепре (Днепропетровске. – ред.) слышен взрыв», — говорится в публикации.

Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога в данный момент действует в Днепропетровской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Кировоградской, Черкасской, Николаевской областях Украины.

До этого сообщалось, что в Харькове на востоке Украины зафиксировали мощный взрыв.

Российская армия в ночь на 29 июня нанесла массированный удар «Кинжалами» и БПЛА по объектам ВПК и нефтеперерабатывающим заводам на Украине. СМИ сообщали о взрывах и пожарах во Львовской, Полтавской, Ивано-Франковской и Черкасской областях, а также в Николаеве и Запорожье. По данным российских военкоров и каналов, ВС РФ ударили по Бурштынской ТЭС, аэродрому Кульбакино, а также НПЗ в Кременчуге и Дрогобыче. Официально украинские власти прилеты по НПЗ не подтверждали. В ходе отражения атаки Киев также потерял очередной истребитель F-16.

Ранее Киев потерял F-16, отражая массированную атаку на военные объекты.