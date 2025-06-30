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В Харькове зафиксирован взрыв

В Харькове на востоке Украины произошел мощный взрыв
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Shutterstock

В Харькове на востоке Украины зарегистрирован мощный взрыв. Информацию об этом подтвердило издание «Общественное. Новости».

На момент инцидента в Харьковской области действовал режим воздушной тревоги. Согласно данным мониторинга, в красной зоне также находятся Днепропетровская, Полтавская и Сумская области.

Российская армия в ночь на 29 июня нанесла массированный удар «Кинжалами» и БПЛА по объектам ВПК и нефтеперерабатывающим заводам на Украине. СМИ сообщали о взрывах и пожарах во Львовской, Полтавской, Ивано-Франковской и Черкасской областях, а также в Николаеве и Запорожье. По данным российских военкоров и каналов, ВС РФ ударили по Бурштынской ТЭС, аэродрому Кульбакино, а также НПЗ в Кременчуге и Дрогобыче. Официально украинские власти прилеты по НПЗ не подтверждали. В ходе отражения атаки Киев также потерял очередной истребитель F-16.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее ВС России уничтожили бункер Зеленского.

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