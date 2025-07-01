В российском аэропорту сняли ограничения на полеты

Росавиация: в аэропорту Саратова сняли ограничения на прием и выпуск самолетов

В аэропорту Саратов (Гагарин) сняты ограничения на прием и выпуск самолетов. Об этом рассказал представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов.

Информация об отмене данных мер появилась в 8:48 мск. В общей сложности они действовали более четырех часов.

До этого временные ограничения на полеты гражданской авиации ввели в аэропорту Нижнекамска.

27 мая замдиректора АНО «Центр развития законодательства», кандидат юридических наук Дмитрий Матюшенков объяснил, что стандартные страховые полисы в большинстве случаев включают в себя компенсацию за задержку рейсов самолетов, причем чаще всего причина значения не имеет. Поэтому при оформлении страховки с покрытием таких рисков пассажиру в любом случае полагается возмещение ущерба.

Обычно начисления происходят автоматически. Однако есть и случаи, когда страховая компания имеет право отказаться от компенсации. На фоне участившихся случаев задержки рейсов из-за дронов покупка страхового полиса — это единственный инструмент по возвращению расходов в случае срыва перелета, подчеркнул эксперт.

Ранее задержанный на двое суток рейс в Египет вылетел из Москвы.