Задержанный на двое суток рейс в Египет вылетел из Москвы

Рейс египетской авиакомпании Egypt Air, который был задержан более чем на двое суток, вылетел из Москвы в Хургаду 1 июля в 01:53 (мск). Об этом сообщил в Telegram-канале представитель Росавиации Артем Кореняко.

Самолет с 289 пассажирами должен был отправиться в Египет в 1:15 (мск) 29 июня. У выхода на посадку стало известно, что рейс переносится. Сначала представители компании не давали никаких объяснений, но потом сообщили, что рейс запланирован на 17:00, а позднее был перенесен еще на три часа — на 20:00. Затем вылет перенесли на 21:00 (мск) 30 июня, но самолет снова не вылетел.

Кореняко отмечал, что Минтранс и Росавиация находились на связи с перевозчиком и туркомпанией FUN&SUN, которая заказала рейс. Туристам оказывались услуги в рамках федеральных авиационных правил, в том числе предоставление питания и напитков, организация размещения пассажиров в гостинице.

До этого Telegram-канал Mash сообщил, что пассажирский самолет Як-40 чуть не разбился из-за аиста в момент взлета в аэропорту Вологды. По словам очевидца, птица врезалась в правый двигатель Як-40. Пилоты воздушного судна на тяге оставшихся двигателей смогли развернуть судно и посадить его в аэропорту вылета.

Ранее российские пилоты на рейсе увидели летящего человека в небе над Москвой.