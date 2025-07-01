Прокуратура утвердила обвинение по уголовному делу блогера Варламова

Мещанская межрайонная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении блогера Ильи Варламова (признан в РФ иностранным агентом). Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

Варламову заочно предъявлено обвинение в уклонении от исполнения обязанностей для иностранных агентов. Он в течение года был дважды привлечен к административной ответственности за нарушение по этой статье. Публикуя посты в соцсетях, блогер не указывал, что является иноагентом.

Кроме того, Варламов, находясь за пределами России, «действуя по мотивам политической ненависти», распространил, как указывает прокуратура, заведомо ложную информацию о действиях Вооруженных сил России.

Уголовное дело будет направлено в Мещанский районный суд для рассмотрения по существу. В отношении Варламова, объявленного в межгосударственный розыск, заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В октябре Варламов обжаловал в Верховном суде отказ снять с него этот статус. Однако суд не стал рассматривать его жалобу.

Ранее в России арестовали счета Ильи Варламова.