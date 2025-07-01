Россиянам рассказали о пользе отжиманий

Отжимания помогут нарастить мышцы без дополнительной экипировки, потому что они дают нагрузку на грудь, плечи, трицепсы, корпус и ягодицы. Об этом сообщает Pravda.Ru со ссылкой на опрошенного тренера.

По его словам, для наибольшей эффективности важно не количество повторений, а правильность техники. Он рекомендует начать с положения высокой планки, напрячь плечи, ягодицы и корпус, согнуть локти, чтобы опуститься на пол, оттолкнуться от пола, поднявшись в верхнее положение. Эксперт рекомендует делать несколько подходов по 25 и более отжиманий.

«Рост мышц происходит за счет постепенного увеличения нагрузки на мышцы, поэтому даже если вы не можете сделать 25 и более отжиманий, вы все равно можете добиться заметных результатов, выполняя несколько подходов по столько раз, сколько сможете с хорошей техникой», — добавили в сообщении.

Тренера Эбенезер Самеул до этого говорил, что кросс-боди и обратные отжимания не помогут накачать и трицепсы, несмотря на их популярность. Кроме того, он посоветовал отказаться от отведений гантелей назад, потому что они не задействуют трицепсы в полном диапазоне движения.

Ранее соцсети удивила 92-летняя женщина, делающая по 200 отжиманий в день.