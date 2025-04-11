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Тренер назвал самые неэффективные, но популярные упражнения на трицепс

Pravda.Ru: обратные отжимания не помогут накачать и трицепсы
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Slava Dumchev/Shutterstock/FOTODOM

Кросс-боди и обратные отжимания не помогут накачать и трицепсы, несмотря на их популярность. Об этом сообщает Pravda.Ru со ссылкой на тренера Эбенезера Самеула.

Кроме того, он посоветовал отказаться от отведений гантелей назад, потому что они не задействуют трицепсы в полном диапазоне движения. Вместо этого он посоветовал делать X-образный жим, а вместо разгибания рук с гантелями над головой — попробовать кабельный тренажер и наклонную скамью. К неэффективным эксперт также отнес алмазные отжимания.

«Близость рук здесь очень облегчает переход к внутреннему вращению, даже если вы можете здорово сжать трицепсы. Исправление этого упражнения требует лишь небольшого изменения хвата. Разведите руки немного в стороны, пока они не окажутся немного ближе, чем на ширине плеч. Вы получите все преимущества, не подвергая свои плечи риску», — говорится в сообщении.

Персональный тренер Аманда Лора до этого говорила, что выполнение упражнений в спортзале поможет укрепить трицепсы и избавиться от дряблости рук. Эксперт порекомендовала делать одностороннюю тягу на трицепс в тренажере. К эффективным упражнениям она также отнесла «прокачку трицепса в стойке» и «французский трицепс».

Ранее тренеры назвали самые эффективные упражнения с собственным весом.

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