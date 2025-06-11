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Соцсети удивила 92-летняя женщина, делающая по 200 отжиманий в день

92-летняя китаянка ежедневно делает по 200 отжиманий и 100 повторений на пресс
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Douyin

В Китае 92-летняя бабушка каждый день делает по 200 отжиманий и 100 повторений на пресс, удивляя людей, пишет South China Morning Post.

Пенсионерка по фамилии Ли выступила на фестивале народной медицины, где рассказала о своих секретах долголетия. Однако внимание соцсетей привлекла ее физическая форма: женщина каждый день без труда выполняет 200 отжиманий и 100 подъемов ног из положения лежа.

Бабушка призналась, что не стремится к идеальной технике выполнения упражнений, но придерживается ежедневной дисциплины. Из-за частых дождей женщина предпочитает заниматься дома, кроме того, она легко вращает обруч и сохраняет отличную координацию.

Особое внимание вызвало заявление женщины о том, что занятия спортом не только поддерживают ее здоровье, но даже влияют на внешность — седые волосы, по ее словам, стали темнее. Также Ли каждый вечер парит ноги в горячей воде, что, по ее мнению, способствует общему оздоровлению организма.

Ранее в Греции 88-летний мужчина стал участником марафона и добежал до финиша.

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