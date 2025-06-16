Названо условие, при котором ходьба защищает от боли в пояснице

JAMA: для защиты от боли в пояснице нужно посвящать ходьбе 100 минут в день

Ученые из Норвегии и Дании выяснили, что регулярная ходьба снижает риск хронической боли в пояснице на 23%. Однако для достижения такого эффекта гулять нужно более 100 минут в день. Результаты исследования опубликованы в журнале JAMA Network Open.

В исследовании приняли участие более 31 тысячи человек. Испытуемым выдали специальные датчики — акселерометры, — которые на протяжении недели фиксировали уровень физической активности участников, включая длительность и интенсивность ходьбы. На основе собранных данных была выделена группа из 11 194 человек, у которых дополнительно оценили наличие хронической боли в нижней части спины.

Результаты показали: те, кто гулял по 100 минут в день и дольше, значительно реже сталкивались с постоянным дискомфортом в пояснице по сравнению с теми, чье ежедневное время прогулок не превышало 78 минут.

Ученые подчеркнули, что ходьба — это доступный и щадящий вид физической активности, не требующий специального оборудования или посещения спортзала. Причем одинаковую пользу приносит как длительная прогулка, так и несколько коротких в течение дня.

Исследователи отмечают, что движение положительно влияет не только на опорно-двигательный аппарат, но и на сердечно-сосудистую систему и психическое здоровье. Даже небольшое увеличение времени ходьбы может значительно улучшить общее самочувствие и качество жизни.

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