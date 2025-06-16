На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Названо условие, при котором ходьба защищает от боли в пояснице

JAMA: для защиты от боли в пояснице нужно посвящать ходьбе 100 минут в день
close
Freepik

Ученые из Норвегии и Дании выяснили, что регулярная ходьба снижает риск хронической боли в пояснице на 23%. Однако для достижения такого эффекта гулять нужно более 100 минут в день. Результаты исследования опубликованы в журнале JAMA Network Open.

В исследовании приняли участие более 31 тысячи человек. Испытуемым выдали специальные датчики — акселерометры, — которые на протяжении недели фиксировали уровень физической активности участников, включая длительность и интенсивность ходьбы. На основе собранных данных была выделена группа из 11 194 человек, у которых дополнительно оценили наличие хронической боли в нижней части спины.

Результаты показали: те, кто гулял по 100 минут в день и дольше, значительно реже сталкивались с постоянным дискомфортом в пояснице по сравнению с теми, чье ежедневное время прогулок не превышало 78 минут.

Ученые подчеркнули, что ходьба — это доступный и щадящий вид физической активности, не требующий специального оборудования или посещения спортзала. Причем одинаковую пользу приносит как длительная прогулка, так и несколько коротких в течение дня.

Исследователи отмечают, что движение положительно влияет не только на опорно-двигательный аппарат, но и на сердечно-сосудистую систему и психическое здоровье. Даже небольшое увеличение времени ходьбы может значительно улучшить общее самочувствие и качество жизни.

Ранее был назван возраст, после которого не стоит бегать.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами