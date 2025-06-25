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Академик назвала пять простых правил долголетия

Академик Драпкина: употребление овощей и ходьба лежат в основе долголетия
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Focus and Blur/Shutterstock/FOTODOM

Директор ФГБУ «НМИЦ терапии и профилактической медицины» Минздрава России, главный внештатный специалист по терапии и общей врачебной практике Минздрава России, академик РАН Оксана Драпкина перечислила пять простых, но важных правил долголетия. Ее слова цитирует kp.ru.

Ежедневно один час в день необходимо уделять ходьбе со скоростью 6 км в час, не пересаливать пищу, есть по 400 г овощей ежедневно, отказаться от курения и не злоупотреблять алкоголем, разъяснила специалист.

«Конечно, есть и такие факторы, как здоровый сон, отсутствие стрессов, но даже перечисленные пять уже работают на снижение смертности. И трудно представить какое-либо лекарство или же высокотехнологичную операцию, которая дает такой результат», — подчеркнула Драпкина.

Недавно ученые из лаборатории клеточного старения при Лондонском университете королевы Марии выяснили, что кофеин может замедлять процессы старения на клеточном уровне.

По мнению исследователей, чашка кофе утром может не только взбодрить, но и запустить в организме защитные клеточные процессы, продлевающие молодость.

Ранее россиянам назвали «суперфуд» для снижения стресса и продуктивной работы мозга.

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