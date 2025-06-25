Академик назвала пять простых правил долголетия

Директор ФГБУ «НМИЦ терапии и профилактической медицины» Минздрава России, главный внештатный специалист по терапии и общей врачебной практике Минздрава России, академик РАН Оксана Драпкина перечислила пять простых, но важных правил долголетия. Ее слова цитирует kp.ru.

Ежедневно один час в день необходимо уделять ходьбе со скоростью 6 км в час, не пересаливать пищу, есть по 400 г овощей ежедневно, отказаться от курения и не злоупотреблять алкоголем, разъяснила специалист.

«Конечно, есть и такие факторы, как здоровый сон, отсутствие стрессов, но даже перечисленные пять уже работают на снижение смертности. И трудно представить какое-либо лекарство или же высокотехнологичную операцию, которая дает такой результат», — подчеркнула Драпкина.

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