Россиянам объяснили, почему опасно покупать грибы и ягоды на трассе

Россиянам не стоит покупать грибы или ягоды на трассе, потому что это грозит серьезным отравлением и аллергией. Об этом «Москве 24» рассказала врач-диетолог, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Ирина Писарева.

По ее словам, у таких товаров нет сертификата безопасности. То есть данных, где и как они были выращены или собраны.

«Если продукты стоят на трассе открытыми, в них попадают токсичные вещества, выхлопные газы и даже тяжелые металлы. Во время еды весь этот набор попадает в наш организм», — отметила Писарева.

Она отметила, что особо опасными в этом случае являются грибы, которые как губка впитывают все вредные вещества из-за пористой структуры.

Ведущий эксперт, руководитель группы научной и информационной поддержки лечебно-профилактических учреждений Центра молекулярной диагностики CMD ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев до этого говорил, что люди могут отравиться не только несъедобными, ядовитыми грибами, но и некоторыми другими. Например, условно-съедобные грибы рода навозников (или копринус), которые похожи на вытянутые шампиньоны, при совместном употреблении со спиртными напитками могут вызвать тяжелейшую интоксикацию.

Ранее были названы главные симптомы отравления грибами.