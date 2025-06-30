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В Роспотребнадзоре раскрыли, какими неядовитыми грибами можно отравиться

Специалист Лебедев: отравиться можно не только ядовитыми грибами
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NANTAWAN PATAMAROT/Shutterstock/FOTODOM

Люди могут отравиться не только несъедобными, ядовитыми грибами, но и некоторыми другими. Об этом kp.ru рассказал ведущий эксперт, руководитель группы научной и информационной поддержки лечебно-профилактических учреждений Центра молекулярной диагностики CMD ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев.

«Например, условно-съедобные грибы рода навозников (или копринус), которые похожи на вытянутые шампиньоны, при совместном употреблении со спиртными напитками могут вызвать тяжелейшую интоксикацию — эти грибы содержат вещество коприн, блокирующее переработку этилового спирта», — отметил эксперт.

Кроме того, он призвал отказаться от употребления съедобных видов, которые растут рядом с дорогой или с промышленными предприятиями, потому что они могли впитать химические вещества, соли тяжелых металлов, ядохимикаты и другие сторонние яды. К опасным также относятся старые и незнакомые грибы, купленные с рук у незнакомцев. При этом червивые грибы безопасны, заключил Лебедев.

Депутат Госдумы Сергей Колунов до этого напомнил, что с октября 2023 года в России действуют ужесточенные меры наказания за умышленный сбор грибов, занесенных в Красную книгу. Теперь за такое нарушение может грозить штраф до 1 млн рублей или лишение свободы на срок до четырех лет.

Ранее были названы самые грибные места в Подмосковье.

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