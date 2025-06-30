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Названы главные симптомы отравления грибами

Специалист Лебедев: рвота и слабость могут быть симптомами отравления грибами
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Freepik

Рвота, понос, боли в животе, слабость могут быть симптомами отравления грибами. Об этом kp.ru рассказал ведущий эксперт, руководитель группы научной и информационной поддержки лечебно-профилактических учреждений Центра молекулярной диагностики CMD ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев.

По его словам, возникновение тех или иных симптомов, их интенсивность и общая тяжесть состояния будут зависеть от разновидности и количества съеденных грибов. В тяжелых случаях пациенты могут столкнуться с нарушениями со стороны сердечно-сосудистой системы, центральной нервной системы (спутанное сознание, судороги и не только), поражение печени (желтуха) и почек, водно-электролитные нарушения.

Чтобы облегчить состояние, важно промыть желудок до приезда скорой помощи, выпить маленькими глотками четыре-пять стаканов воды, после чего вызвать рвоту, посоветовал Лебедев.

Депутат Госдумы Сергей Колунов до этого напомнил, что с октября 2023 года в России действуют ужесточенные меры наказания за умышленный сбор грибов, занесенных в Красную книгу. Теперь за такое нарушение может грозить штраф до 1 млн рублей или лишение свободы на срок до четырех лет.

Ранее были названы самые грибные места в Подмосковье.

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