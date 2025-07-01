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Врач: рекордно низкое атмосферное давление создает угрозу для здоровья

Врач Уланкина: низкое атмосферное давление ухудшает кровоснабжение тканей
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Tunatura/Shutterstock

В Москве зафиксировано рекордно низкое атмосферное давление – это может негативно отразиться на самочувствии жителей, предупредила врач-эксперт лаборатории «Гемотест» Ольга Уланкина. При таком явлении ухудшается кровоснабжение тканей, из-за чего слабость и сонливость чувствуют даже полностью здоровые люди, а особенно сильно страдают люди, имеющие заболевания сердечно-сосудистой и респираторной систем, болезни суставов, сообщила она RT.

Нормальным считается давление 760 мм рт. ст., тогда как барометры накануне зафиксировали 728,3 мм рт. ст. Наиболее уязвимы к таким явлениям люди, страдающие хроническими заболеваниями. Причем низкое давление способствует расширению кровеносных сосудов, на фоне чего артериальное давление падает – это опасно для людей с гипотонией. Они чувствуют слабость, сонливость, головокружение.

«Чтобы поддержать нормальное кровообращение в новых условиях, сердце начинает работать интенсивнее, нагрузка на него повышается. Это может грозить осложнениями для людей с сердечными заболеваниями — сердечной недостаточностью, ишемической болезнью сердца», — пояснила врач.

Головная боль может усилиться у людей, страдающих мигренью, также отражается давление на пациентах с бронхиальной астмой, хронической обструктивной болезнью легких и другими заболеваниями дыхательной системы. По словам Уланкиной, в такие периоды периоды им становится тяжелее дышать, они чаще кашляют на фоне спазма бронхов. Низкое атмосферное давление также приводит к расширению суставной жидкости, из-за чего она давит изнутри, усиливая боль.

Жителям столицы, столкнувшимся с сильными приступами, ухудшением самочувствия, важно вовремя обратиться за медицинской помощью, так как это может быть опасно, подчеркнула специалист.

«В период перепадов атмосферного давления повышается вероятность осложнений хронических заболеваний», — заключила она.

Напомним, накануне атмосферное давление в Москве стало самым низким за всю историю наблюдений — оно опустилось до 728,3 мм. Как отметил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус, еще никогда за всю почти полутора вековую историю наблюдений за погодой в столице, оно в последний день июня не было таким низким, причем показания барометров продолжают падать, поэтому в течение дня рекорд может быть побит снова.

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