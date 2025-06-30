Атмосферное давление в Москве установило новый суточный рекорд

Атмосферное давление в Москве 30 июня стало самым низким за всю историю наблюдений — оно опустилось до 728,3 мм. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале.

«Еще никогда, за всю почти полуторавековую историю наблюдений за погодой в Москве, атмосферное давление в последний день июня не было таким низким — к 10 часам утра барометры на базовой метеостанции города, ВДНХ, показали 728,3 мм рт. ст, что уже на 0,1 мм рт. ст., ниже прежнего рекорда, установленного в этот день 45 лет назад», — написал он.

Леус отметил, что показания барометров продолжают падать, поэтому в течение дня рекорд может быть побит снова.

В понедельник научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что в Московском регионе в начале недели установится осенняя погода с обильными осадками. По его прогнозу, за три дня выпадет до 40% месячной нормы осадков июля.

До этого Вильфанд рассказал, что 1 июля температура в европейской части России будет одной из самых низких с начала XXI века.

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