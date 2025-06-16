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В Москве загорелся подросток при попытке поджога военкомата

SHOT: в центре Москвы у подростка загорелась рука во время поджога военкомата
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Shutterstock

В центре Москвы у подростка загорелась рука при попытке поджога военкомата. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

По данным канала, инцидент произошел у призывного пункта комиссариата Красносельского района. Подростка поймали с поличным, после чего передали сотрудникам полиции.

SHOT пишет, что, по предварительным данным, юноша мог попытаться поджечь военкомат по заданию украинских мошенников. После произошедшего территорию возле комиссариата оцепили.

В мае в Новокузнецке Кемеровской области сотрудники ФСБ задержали двух подростков якобы за попытку взрыва военкомата, находящегося недалеко от здания вокзала. По словам подозреваемых, украинские кураторы пообещали им награду за задание в $50 (около 4 тысяч рублей).

3 июня в Свердловской области жителя Березовского Алексея Рожкова признали виновным в нескольких преступлениях террористической направленности. Следствие установило, что в марте 2022 года 27-летний Рожков поджег военный объект в своем городе. Позже он оправдал свои действия в эфире интернет-программы и распространил ложную информацию о действиях российской армии.

Ранее в Кузбассе задержали подростка за подготовку теракта.

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