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Уроженку Украины задержали за попытку взрыва в российском регионе

Baza: украинку задержали во время сбора СВУ в палатке в Ярославской области
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Telegram-канал «Baza»

В Ярославской области уроженку Украины задержали во время сбора самодельного взрывного устройства (СВУ) в палатке. Предварительно, она планировала устроить взрыв на железной дороге, сообщает Telegram-канал Baza.

По данным канала, 57-летняя Татьяна Л. приехала в Россию из Житомира в 2020-м. Однако ни постоянной прописки, ни регистрации у нее так и не появилось.

«По версии следствия, несколько месяцев назад она списалась с человеком, имеющим связи с ВСУ. Во время переписки Татьяна сообщила, что она готова помогать Вооруженным силам Украины», — сказано в посте.

Как пишет Baza, в июне неизвестный предложил женщине собрать бомбу и подорвать железнодорожные пути в районе перегона Чебаково — Ваулово в Ярославской области.16 июня Татьяна разбила походную палатку в деревне Малое Масленниково и приступила к сборке взрывного устройства — в это время ее задержали силовики.

Уточняется, что Татьяну арестовали. Возбуждено уголовное дело по статье «Подготовка к террористическому акту».

До этого Федеральная служба безопасности заявила, что предотвратила теракт в отношении российского военнослужащего в Подмосковье. Во время задержания мужчины, которые, по данным ведомства, были пособниками украинских спецслужб, оказали вооруженное сопротивление и ответным огнем были нейтрализованы.

Ранее ФСБ показала видео задержания петербурженки, сотрудничавшей с Киевом.

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