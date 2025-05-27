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В Госдуме предупредили об уголовной ответственности за сбор краснокнижных ягод

Депутат Колунов: сбор краснокнижных ягод наказывается лишением свободы
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Nick Pecker/Shutterstock/FOTODOM

Сбор ягод, внесенных в Красную книгу Российской Федерации, наказывается лишением свободы сроком до четырех лет. Об этом ТАСС рассказал депутат Госдумы, заместитель председателя парламентского комитета по строительству и ЖКХ Сергей Колунов.

Депутат отметил, что наступает пора ягод, поэтому следует помнить об ответственности за их сбор. В соответствии с Лесным кодексом РФ запрещен сбор краснокнижных растений, среди которых немало ягод. В их число входят, например, костяника и княженика, которые легко принять за малину.

Парламентарий подчеркнул, что за умышленный сбор таких ягод можно получить исправительные или принудительные работы на срок до 480 часов или двух лет соответственно, либо даже лишение свободы сроком до четырех лет и штрафом до 1 млн рублей.

Колунов напомнил, что Лесной кодекс запрещает собирать любые ягоды, в том числе некраснокнижные, в национальных парках, заповедниках и других охраняемых территориях.

22 мая сообщалось, что почти половина россиян (39%) любит гулять в лесу, а 23% собирают там ягоды или грибы.

Ранее в Ленинградской области возбудили уголовное дело по факту стрельбы из-за ягод и грибов.

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