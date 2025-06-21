Россиянам напомнили о штрафах до миллиона рублей за сбор некоторых грибов

Депутат Госдумы Сергей Колунов сообщил РИА Новости, что с октября 2023 года в стране действуют ужесточенные меры наказания за умышленный сбор грибов, занесенных в Красную книгу.

Теперь за такое нарушение может грозить штраф до одного миллиона рублей или лишение свободы на срок до четырех лет. При этом, по словам парламентария, не только сбор, но и покупка или продажа редких грибов карается по закону — в этом случае наказание может составить до 1,5 млн рублей штрафа или до пяти лет заключения.

Колунов уточнил, что в случаях, если нарушение совершается группой лиц или с использованием служебного положения, штраф может достигать 3 млн рублей, а срок лишения свободы — до девяти лет.

Если же сбор был неумышленным, предусмотрены административные штрафы от двух до пяти тысяч рублей. Парламентарий порекомендовал собирать только те грибы, в которых есть уверенность, и при малейших сомнениях — оставлять их в лесу.

Он подчеркнул, что эти меры направлены на сохранение природы, защиту биоразнообразия и редких видов, находящихся под угрозой исчезновения.

Ранее российский бренд представил модные ведра для грибов за 16 тысяч рублей.