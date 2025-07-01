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Девушка, желавшая поступить в Гнесинку, потеряла сотни тысяч рублей

РИА Новости: у подростка от имени приемной комиссии Гнесинки украли 300 тыс руб
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Dikushin Dmitry/Shutterstock/FOTODOM

В Москве мошенники похитили у 16-летней абитуриентки Российской академии имени Гнесиных 300 тысяч рублей, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Отмечается, что в полицию обратился отец девочки. Мужчина рассказал, что его 16-летняя дочь несколько дней назад подала документы в приемную комиссию Гнесинского училища. Позже с ней связался некто, представившийся сотрудником комиссии. Он убедил подростка зарегистрироваться на фейковом сайте Минобороны и продиктовать ему пароль из СМС.

«После разговора она заметила, что в ее почту был выполнен вход с неизвестного устройства», — поделился собеседник агентства.

Через некоторое время девочке позвонил мужчина, представившийся сотрудником Федеральной службы безопасности (ФСБ) РФ. Он сообщил ей, что та стала жертвой мошенников. В результате девочка под многочисленными угрозами собрала все деньги и отдала злоумышленникам. Ущерб составил около 300 тысяч рублей.

До этого УМВД РФ по Нижнему Новгороду сообщало, что поверившая мошенникам пенсионерка стала их пособницей и помогла обмануть других горожан.

Ранее российская пенсионерка потеряла более 10 миллионов, отдав деньги пожилым курьерам.

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