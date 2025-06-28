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Российская пенсионерка потеряла более 10 миллионов, отдав деньги пожилым курьерам

МВД: пенсионерка из Волгограда отдала мошенникам 14,3 миллиона рублей
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Евгений Епанчинцев/РИА Новости

В Волгограде 75-летняя пенсионерка отдала мошенникам 14,3 миллиона рублей. Она обратилась с заявлением в правоохранительные органы, сообщает МВД по Волгоградской области на официальном сайте.

Как выяснили полицейские, с середины июня она находилась под психологическим воздействием аферистов. Изначально ей позвонили некие правоохранители, которые сообщили о том, что с ее счетов идет финансирование запрещенных в России террористических организации и за это ей грозит срок.

«‎По словам звонивших, по этому поводу проводится проверка, на время которой все имеющиеся сбережения нужно «задекларировать» - передать на сверку. Волгоградка несколько раз снимала со своих счетов крупные суммы денег и передавала курьерам»‎, — сказано в сообщении.

В качестве курьеров, которые забирали наличные, выступали другие пенсионеры — две женщины 85-ти лет. Это также не смутило пострадавшую, отметили в МВД. Курьеров также обманули мошенники, втянув в свою схему, подчеркнули правоохранители.

Полученную от потерпевшей наличность они также передали дальше, по цепочке. Возбуждено и расследуется уголовное дело, заключили в полиции.

До этого сообщалось, что в Красноярском крае 65-летняя женщина потеряла сбережения, пытаясь получить «посылку» от мошенников.

Ранее в Москве пенсионерка лишилась 32 млн рублей из-за мошенников.

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