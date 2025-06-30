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Пенсионерка отдала мошенникам 600 тысяч рублей в цветочном горшке и стала их соучастницей

В Нижнем Новгороде мошенники использовали пенсионерку для обмана других горожан

Поверившая мошенникам пенсионерка из Нижнего Новгорода стала их пособницей и помогла обмануть других горожан. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по городу.

В последние дни в полицию поступило несколько заявлений от жителей разных районов города, столкнувшихся с аферистами. Все потерпевшие отмечали, что домой к ним приезжала пожилая женщина, которой они и передали деньги после общения с мошенниками. По этим фактам были возбуждены уголовные дела по статье 159 УК РФ (мошенничество).

Сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемой, ею оказалась 79-летняя жительница Московского района, которая призналась, что выступала в роли курьера. Пенсионерка рассказала, что ей позвонила женщина, представившаяся сотрудницей компании связи, и убедила продиктовать паспортные данные якобы для переоформления договора.

Затем начались звонки от «сотрудников банка и госорганов», которые убедили пенсионерку, что на ее имя открыли счет для перевода денег в недружественную страну. Чтобы избежать проблем, ей предложили «задекларировать» накопления. Женщина спрятала 600 тыс. рублей в горшок с цветами и передала деньги курьеру.

Позже пенсионерке позвонили снова и попросили помочь другим жителям, оказавшимся в аналогичной ситуации. Она забрала деньги у четырех человек и передала лжеинкассаторам. Общая сумма ущерба еще устанавливается.

Ранее российская пенсионерка потеряла более 10 миллионов, отдав деньги пожилым курьерам.

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