Россиянам рассказали, как повысить сумму пенсионных баллов

Экономист Капустина: отсрочка пенсии может увеличить ее размер на 40 процентов

Профессор кафедры экономической безопасности и управления рисками Финансового университета при правительстве РФ Надежда Капустина в беседе с «Лентой.ру» рассказала, что отсрочка выхода на пенсию на 5 лет может увеличить ее размер на 40%.

По словам Капустиной, время выхода на пенсию является ключевым фактором ее размера.

«Отсрочка пенсии на 1-5 лет активирует премиальные коэффициенты, которые могут увеличить базовую часть на 5-40 процентов, а страховую — на 7-70 процентов», — подчеркнула экономист.

При этом каждый дополнительный год работы после достижения пенсионного возраста приносит существенную прибавку к будущим выплатам, уточнила она.

Кроме того, гражданин РФ может заключить договор с Пенсионным фондом и вносить дополнительные платежи, которые трансформируются в баллы, добавила Капустина.

До этого кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин рассказал, что россияне могут увеличить свою пенсию более чем в два раза, если обратятся за назначением спустя 10 лет после возникновения права на нее.

Ранее был назван размер пенсии госслужащих.