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Работа на Украине будет включена в стаж для начисления пенсий россиянам

Депутат Журавлев: работа на Украине будет включена в трудовой стаж гражданам РФ
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Depositphotos

Депутат Государственной Думы Алексей Журавлев сообщил, что работа на территории Украины будет учитываться при исчислении страхового стажа граждан Российской Федерации для начисления пенсии. Об этом он рассказал в интервью РИА Новости.

Депутат подчеркнул, что закон, устанавливающий особенности пенсионного обеспечения для граждан Российской Федерации, имевших периоды работы или иной деятельности на территории бывших областей Украины, ставших российскими регионами, вступает в силу 1 июля 2025 года.

По его словам, закон предусматривает возможность включения данных периодов в страховой (трудовой) стаж при назначении и перерасчете страховых пенсий.

«В страховой стаж засчитываются периоды работы и (или) иной деятельности на территории Украины с 1 января 1991 года по 23 февраля 2022 года, на территориях ДНР и ЛНР с 11 мая 2014 года по 31 декабря 2022 года, и на территориях Запорожской и Херсонской областей с 24 февраля по 31 декабря 2022 года», — уточнил Журавлев.

Страховой стаж — это совокупное количество времени, в течение которого осуществлялись выплаты страховых взносов в Социальный фонд Российской Федерации, включая разные виды трудовой и иной деятельности.

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