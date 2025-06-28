Работа на Украине будет включена в стаж для начисления пенсий россиянам

Депутат Журавлев: работа на Украине будет включена в трудовой стаж гражданам РФ

Депутат Государственной Думы Алексей Журавлев сообщил, что работа на территории Украины будет учитываться при исчислении страхового стажа граждан Российской Федерации для начисления пенсии. Об этом он рассказал в интервью РИА Новости.

Депутат подчеркнул, что закон, устанавливающий особенности пенсионного обеспечения для граждан Российской Федерации, имевших периоды работы или иной деятельности на территории бывших областей Украины, ставших российскими регионами, вступает в силу 1 июля 2025 года.

По его словам, закон предусматривает возможность включения данных периодов в страховой (трудовой) стаж при назначении и перерасчете страховых пенсий.

«В страховой стаж засчитываются периоды работы и (или) иной деятельности на территории Украины с 1 января 1991 года по 23 февраля 2022 года, на территориях ДНР и ЛНР с 11 мая 2014 года по 31 декабря 2022 года, и на территориях Запорожской и Херсонской областей с 24 февраля по 31 декабря 2022 года», — уточнил Журавлев.

Страховой стаж — это совокупное количество времени, в течение которого осуществлялись выплаты страховых взносов в Социальный фонд Российской Федерации, включая разные виды трудовой и иной деятельности.

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