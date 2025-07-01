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Россиянам объяснили правила раздела жилья, купленного до брака

Верховный суд: купленное до брака жилье не делится между супругами после развода
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zolt4nkov4cs/Shutterstock/FOTODOM

В соответствии с определением Судебной коллегии по гражданским делам Верховного суда Российской Федерации, квартира, приобретенная одним из супругов до заключения брака, не подлежит разделу между супругами в случае развода, даже если часть платежей за данную квартиру была внесена в период брака. Об этом сообщает РИА Новости.

Так, суд рассмотрел спор бывших супругов из города Ставрополя, состоявших в браке на протяжении 13 лет. Трехкомнатная квартира была приобретена мужем по договору долевого строительства до заключения брака, однако часть платежей по договору была внесена уже после регистрации брака. Право собственности на квартиру также было зарегистрировано мужем после свадьбы. При расторжении брака жена обратилась в суд с требованием о разделе квартиры пополам, как совместно нажитого имущества, указав, что квартира была приобретена на деньги, подаренные на свадьбу, совместные накопления и средства, предоставленные родственниками с обеих сторон.

Спор дошел до Верховного суда Российской Федерации.

В определении суда указано, что «факт погашения в период брака личного долга одного из супругов по обязательству, возникшему из заключенного до брака договора участия в долевом строительстве, равно как и сам по себе факт регистрации права собственности на квартиру в период брака, не являются основанием для признания жилого помещения общей совместной собственностью супругов».

Вместе с тем суд напомнил о существующих механизмах защиты прав бывшей супруги. Если для приобретения недвижимости были использованы ее личные средства или совместно нажитое имущество, она имеет право потребовать компенсацию в размере половины от этих средств.

До этого депутаты предложили запретить делить доходы участников СВО при расторжении брака.

Ранее недовольный разводом с женой мужчина устроил пожар в поезде.

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