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В Авачинской бухте ввели особый режим

На Камчатке в Авачинской бухте ввели особый режим мореплавания
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Андрей Шапран/РИА «Новости»

В правительстве Камчатского края сообщили об усилении мер контроля за судоходством в Авачинской губе, включая суда маломерного флота, с целью обеспечения безопасности населения. Об этом сообщает ТАСС.

«В Авачинской губе усилен контроль за движением судов всех типов, включая маломерные. Для обеспечения безопасности судоходства определены зоны, в которых запрещено нахождение любого гражданского флота», — сообщили в правительстве Камчатки.

Ограничения касаются бухт Крашенинникова и Богатыревка, расположенных к западу от линии, соединяющей мысы Казак и Коса, бухты Ильичева к юго-западу от линии мыс Восточный — мыс Ильичева, части бухты Раковая, бухты Щитовая, бухты Богородское озеро, а также бухты Завойко к северу от линии, соединяющей мыс Завойко и остров Завойко.

С 16 по 28 июня Авачинская бухта была закрыта для движения маломерных судов в связи с проведением военных учений.

В мае в Авачинском заливе Камчатского края произошло землетрясение магнитудой 5,1.

Ранее в Екатеринбурге закрыли крупнейший ТРЦ из-за нарушений антитеррористической безопасности.

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