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В Екатеринбурге закрыли крупнейший ТРЦ из-за угрозы для посетителей

ФССП: ТРЦ «Гринвич» закрыли из-за нарушений антитеррористической безопасности
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Юрий Стрелец/РИА Новости

Судебные приставы приостановили деятельность крупнейшего в Екатеринбурге торгово-развлекательного центра «Гринвич» из-за нарушений требований антитеррористической защищенности и пожарной безопасности. Об этом сообщается на сайте ГУ ФССП России по Свердловской области.

Решение о закрытии ТРЦ принял Ленинский районный суд Екатеринбурга по иску прокуратуры. В ФССП уточнили, что входные двери ТЦ временно опечатали, чтобы предотвратить угрозу жизни и здоровья людей. ТРЦ не будет работать до тех пор, пока не устранит выявленные нарушения.

До этого сами представители «Гринвича», как пишет РБК Екатеринбург, объяснили закрытие тем, что в ТРЦ необходимо модернизировать инженерные и противопожарные системы безопасности.

В феврале в ТРЦ «Гринвич» произошла потасовка, в ходе которой охранники торгового центра избили пьяных посетителей. Сначала между участниками конфликта произошла словесная перепалка, которая быстро переросла в драку. По словам очевидцев, сотрудники службы охраны первыми напали на посетителей после того, как им выразили недовольство из-за отказа в обслуживании. Свидетель драки заявил, что «били без разбора мужчин и девушек».

Ранее силовики Екатеринбурга ворвались в ТРЦ и вручили повестки новым гражданам РФ.

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