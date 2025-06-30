Кремлев высказался о видеозаписи с курящими вейп боксершей и орангутаном

Глава Международной боксерской ассоциации (IBA) Умар Кремлев назвал недопустимым поведение российской спортсменки Анастасии Лучкиной, которая дала покурить вейп орангутану в парке. Соответствующее сообщение он опубликовал в своем Telegram-канале.

Незадолго до этого он опубликовал в своем Telegram-канале видео, на котором боксерша Анастасия Лучкина курит вейп, а затем протягивает его орангутану в крымском парке «Тайган». Примат, при этом, не отказался от предложенного угощения.

По мнению Кремлева, спортсмены — пример для молодежи, поэтому нужно думать о том, какой именно пример они хотят подавать.

«Такое поведение недопустимо ни в боксерской семье, ни в каком-либо другом виде спорта», — написал он, комментируя видеозапись.

Президент IBA призвал местную федерацию бокса взять под контроль ситуацию с Лучкиной и провести с ней разъяснительную беседу о спорте и спортивных ценностях.

До этого Кремлев призвал победительницу боксерского турнира на Олимпиаде-2024 алжирку Иман Хелиф вернуть золотую медаль. По его словам, результаты двух гендерных тестов, пройденных спортсменкой, вышли за пределы нормы.

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