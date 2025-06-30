Названо количество минут жизни, которое отнимает одна сигарета

Каждая выкуренная сигарета сокращает жизнь в среднем на 20 минут: 17 минут для мужчин и 22 минуты для женщин, рассказал «Газете.Ru» врач-психиатр, нарколог, руководитель психиатрической и наркологической Клиники доктора Исаева, президент Независимой наркологической гильдии Руслан Исаев.

«Прошлые работы оценивали сокращение жизни на 11 минут за сигарету. Однако новое исследование учитывает более современные данные и более длительные наблюдения, что делает его выводы более актуальными. Таким образом, курильщики в среднем теряют около 10 лет жизни по сравнению с некурящими. Курение не только сокращает продолжительность жизни, но и ухудшает ее качество, приводя к преждевременному развитию хронических заболеваний. Это исследования прямо или косвенно подтверждается и многими другими. В частности, Национальный институт по борьбе со злоупотреблением наркотиками США (NIDA) отмечает, что курильщики в возрасте 60 лет и старше имеют в два раза более высокий уровень смертности по сравнению с некурящими, умирая в среднем на 6 лет раньше», — объяснил врач.

По словам Исаева, отказаться от курения никогда не поздно. Отказ от курения даже в пожилом возрасте может значительно увеличить продолжительность жизни.

«Мы понимаем, что отказаться от курения может быть не так просто. Эндогенный никотин (который вырабатывается в организме человека) участвует во многих биохимических процессах. Употребляя никотин дополнительно, мы вмешиваемся в эти процессы, нарушаем их, в связи с чем и возникает сильная тяга на уровне биохимических процессов, а также психологическая зависимость. Отказ от курения – задача не столько волевая, сколько клиническая. Никотиновая зависимость – это заболевание, а не слабость характера. И лечить ее стоит так же, как лечат любую другую зависимость: системно, под наблюдением врача и с опорой на доказательную медицину», – заключил нарколог.

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